Den Spekulanten sei Dank! Mag man nun meinen, so kann man immerhin günstiger Silber zukaufen und die physischen Bestände erhöhen. Raus aus dem Papiergeld, heißt die Devise. Der ebenso steil abfallende Eurokurs gegenüber dem US$ machte da manchem Investor einen Strich durch die Rechnung, denn dadurch fiel Silber in Euro nicht ganz so stark, wie von manchen erhofft. Nun also rein in Silber! – Oder doch nicht? Die gute Nachricht ist: Wir befinden uns charttechnisch kurz oberhalb einer sehr wichtigen und festen Unterstützung, die bei etwa 18,50 US$ je Unze Silber verläuft. Diese Unterstützung wurde 2019/20 ausgebildet und seit Juni 2020 auch nicht mehr erreicht. Auch am gestrigen Dienstag schafften es die Bären nicht, den Silberpreis weiter einbrechen zu lassen. Knapp oberhalb von 18,70 US$ war Schluss. Die Bullen hielten dagegen. Ist das nun ein erster Hinweis auf eine Trendwende oder nur ein kleines Aufbäumen der Käuferseite, bevor der Silberpreis gänzlich ins Bodenlose fällt? Ein echter Test der Unterstützung ist in den kommenden Tagen und Wochen auf jeden Fall zu erwarten. Sollte die Unterstützung nach zweimaligem Test aber halten, so ist davon auszugehen, dass sich der Silberpreis einstweilen wieder erholen wird – hier sind Kursziele von bis zu 24 US$ möglich. Bricht die Unterstützung hingegen, ist mit einer weiteren Abverkaufswelle bis in den Bereich knapp unter 17 US$ je Unze zu rechnen.

Fest steht, dass fundamental weiterhin viel für eine Fortsetzung der 2020 begonnenen Aufwärtswelle beim Silber spricht. Immerhin gilt Silber neben Kupfer als wichtigstes Metall bei der Umsetzung der elektro(mobilen) Revolution. Erste Anzeichen für eine Behebung des Chipmangels lassen wieder etwas mehr Fantasie in den Automobilbau fließen, welcher einer der Hauptabnehmer für Silber ist. Und auch die Aussicht auf eine explodierende Nachfrage aus der Photovoltaikindustrie spricht für Silber. Gleichzeitig sehen sich viele Minenbetreiber angesichts steigender Kosten und sinkender Silberpreise bereits mit Produktionskürzungen oder gar Minenschließungen konfrontiert. Übrigens auch aufgrund sinkender Preise für weitere Industriemetalle, da Silber zum großen Teil als bei-Produkt in Kupfer-, Zink- oder Bleiminen gewonnen wird. Der Markt befindet sich laut dem Silver Institute bereits jetzt im Defizit, der Bedarf ist also höher als das Angebot.

Zum Abschluss noch etwas aus der Gerüchteküche. Laut Michael Lynch von General Dynamics Information Technology veranlasste eine Fehlspekulation nordamerikanischer Banken den Platzhirschen JPMorgan dazu, mehr als die Hälfte seiner neunstelligen Anzahl an Silberunzen in den Markt zu geben. Das soll bereits im Dezember 2021 vonstattengegangen sein. Versucht man mit dem jüngsten Abverkauf also wieder an neues, günstigeres „Material“ zu gelangen?

Die kommenden Tage dürften den weiteren Kurs von Silber bestimmen.

Sollten Sie auf einen wieder anziehenden Silberpreis setzen, so kommen für ein entsprechendes Investment auch Anteile an entsprechenden Minenunternehmen in Frage.

Hier sind in erster Linie die Aktien von Denarius Metals (Silberprojekte in Spanien und Kolumbien), Discovery Silver (riesiges, weit entwickeltes Projekt in Mexiko), MAG Silver (neue, riesige Mine in Mexiko mit Top-Partner in der Ramp-Up-Phase), Summa Silver (hochgradige Minenprojekte in Mexiko und Nevada), Tier One Silver (unter anderem Projekt mit Distriktpotenzial in Peru) und Vizsla Silver (bereits über 100 Millionen Unzen Silber in Mexiko) zu nennen.

