München (ots) - Die Kraftstoffpreise an den deutschen Tankstellen sind imVergleich zur Vorwoche erneut etwas gesunken. Wie die heutige ADAC Auswertungder Kraftstoffpreise ergibt, müssen die Autofahrer für einen Liter Super E10derzeit im bundesweiten Mittel 1,826 Euro bezahlen, das ist ein Rückgang von 1,7Cent. Auch der Dieselpreis hat binnen Wochenfrist nachgegeben: Ein Liter kostetaktuell 1,963 Euro und damit 2,6 Cent weniger als vor einer Woche.Laut ADAC sind die aktuellen Spritpreise nach wie vor stark überhöht. DerRückgang gegenüber der Vorwoche ist in erster Linie niedrigeren Rohölnotierungengeschuldet, die unterhalb der Marke von 100 US-Dollar lagen. Allerdings wird derEffekt des günstigeren Rohöls durch die Schwäche des Euros im Vergleich zumUS-Dollar etwas gedämpft. Ungeachtet der aktuellen Entwicklungen am Rohöl- undam Devisenmarkt müssen die Verbraucher beim Tanken viel zu hohe Preise bezahlen.Das Potenzial für deutliche Preissenkungen ist unverändert groß.Der ADAC empfiehlt den Autofahrern, preisbewusst zu tanken und sich vor derFahrt zur Tankstelle über die aktuellen Preise zu informieren. DiePreisdifferenzen zwischen verschiedenen Anbietern können bis zu sieben Centbetragen. Außerdem: Wer außerdem abends tankt, kann nach neuesten ADACAuswertungen bis zu 16 Cent je Liter gegenüber den Morgenstunden sparen.Unkomplizierte und schnelle Hilfe bekommt man mit der Smartphone-App "ADACSpritpreise", die die Preise nahezu aller 14.500 Tankstellen in Deutschland zurVerfügung stellt. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuellePreise gibt es auch unter http://www.adac.de/tanken .