Sparda-Banken: Zufriedenstellende Bilanz trotz turbulentem Jahr 2021 Frankfurt am Main (ots) -



- Kumulierte Bilanzsumme steigt auf über 81,9 Mrd. EUR - Jahresüberschuss vor Steuern steigt auf 132,4 Mio. EUR - Zinsüberschuss stabil

- Provisionsergebnis steigt auf 284,2 Mio. EUR

- Sparda-Banken begrüßen Zinswende und schaffen Verwahrentgelte wieder ab

Die Gruppe der Sparda-Banken hat das Jahr 2021 mit einem zufriedenstellenden operativen Ergebnis abgeschlossen. "Trotz der schwierigen Marktbedingungen hat sich die Sparda-Gruppe im vergangenen Jahr behauptet. Das Ergebnis ist angesichts der Herausforderungen, wie der Negativzinspolitik der EZB, den Auswirkungen des BGH-Urteils zu Gebührenerhöhungen sowie den Nachwehen der Corona-Pandemie in Ordnung", so der Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Sparda-Banken, Florian RENTSCH. Erfreut zeigt er sich über die Handlungsschritte der EZB sowie die positiven Entwicklungen am Zinsmarkt. "Wir haben uns lange gegen die Negativzinspolitik der EZB gewehrt und fühlen uns in unserem Kurs bestätigt. Die Sparda-Banken werden die Kundinnen und Kunden an der positiven Entwicklung teilhaben lassen und die Verwahrentgelte zeitnah wieder abschaffen".