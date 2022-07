Dr. Holger Bartz ist neuer Head of Medical and Scientific Affairs bei Janssen Deutschland (FOTO)

Neuss (ots) - Dr. Holger Bartz ist seit dem 15. Juni 2022 Head of Medical and

Scientific Affairs von Janssen Deutschland. In seiner neuen Funktion

verantwortet er vollumfänglich die medizinischen Belange aller Therapiegebiete

und der medizinischen Funktionsbereiche. Dieses schließt auch die Verantwortung

für die deutsche klinische Forschung, für deutsche regulatorische Aufgaben sowie

die nationale Arzneimittelsicherheit und Business Quality Assurance ein.



Dr. Holger Bartz startete seine Karriere bei Johnson & Johnson 2016 als

Therapeutic Areas Director Immunology & Infectious Diseases & Vaccines für

Janssen Deutschland. In dieser Position verantwortete er diverse erfolgreiche

Markteinführungen. Vor seinem Eintritt als neuer Head of Medical and Scientific

Affairs bei Janssen Deutschland baute er als Country Medical Director von

Janssen Österreich die dortige Medical-Affairs-Abteilung auf. Gemeinsam mit

seinem Team trug er maßgeblich dazu bei, Janssen als Nummer 1 auf dem

österreichischen Markt zu positionieren.