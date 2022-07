Sparda-Banken wollen Negativzinsen für Kunden abschaffen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Sparda-Banken in Deutschland wollen die Negativzinsen für Kunden bald abschaffen. Der Vorstandsvorsitzende des Verbands der Sparda-Banken, Florian Rentsch, verwies am Mittwoch in Frankfurt auf die angekündigten Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB). "Die Sparda-Banken werden die Kundinnen und Kunden an der positiven Entwicklung teilhaben lassen und die Verwahrentgelte zeitnah wieder abschaffen", kündigte er laut Mitteilung an. Damit folgt der Verband, der elf Sparda-Banken mit vier Millionen Kunden vertritt, den Schritten anderer Geldhäuser, auf die Negativzinsen meist bei vermögenden Privatkunden zu verzichten. Mehrere Sparda-Banken, etwa die Sparda-Bank Südwest, haben schon zum 1. Juli das Verwahrentgelt für Giro- und Tagesgeldkonten abgeschafft.

Der EZB-Rat hat beschlossen, am 21. Juli die Leitzinsen im Euroraum um je 0,25 Prozentpunkte anzuheben. Im September hat die EZB einen weiteren - womöglich größeren Zinsschritt - in Aussicht gestellt. Noch müssen Banken 0,5 Prozent Zinsen zahlen, wenn sie Gelder bei der EZB parken. Die Kosten dafür geben viele Geldhäuser an Kunden weiter.