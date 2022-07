Wissing versucht mit Maßnahmenpaket Lücke zu Klimazielen zu schließen

BERLIN (dpa-AFX) - Um eine Lücke zu Klimazielen zu schließen, will Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) das Ladenetz für Elektroautos und den Radverkehr ausbauen. Das geht aus einem am Mittwoch vorgelegten Sofortprogramm zur Einhaltung der Klimaziele im Verkehrssektor vor. Wissing sagte in Berlin, der Verkehrssektor werde zurück auf den "Pfad der Einhaltung der Klimaziele" geführt.

Für den Ausbau der öffentlichen Pkw- und Lkw-Ladeinfrastruktur in den kommenden Jahren meldet Wissing mehr Geld im Haushalt an. Es werde davon ausgegangen, dass weitere Haushaltsmittel im Umfang von etwa acht Milliarden Euro erforderlich seien, heißt es.