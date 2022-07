Dyrisk bietet Unternehmen im Mittelstand Service für Cybersicherheit

München (ots) - Für mittelständische Unternehmen sind Cyber-Risiken

substanzielle Bedrohungen. Mit dem Fokus auf ihre spezifischen Bedarfe bietet

Dyrisk eine Komplettlösung aus Analyse und Beratung für ein wirksames

Cyber-Risikomanagement und ein zielgerichtetes Mehr an IT-Sicherheit. Das

neugegründete Tochterunternehmen von Munich Re baut mit seinen Software-Lösungen

auf der langjährigen Cyberrisikoexpertise des Rückversicherers auf.

Geschäftsführer von Dyrisk sind die beiden Gründer Alexander Slepitschka und

Sven Sigel.



Mittelständische Unternehmen nutzen die Chancen einer digitalisierten

Wirtschaft. Gleichzeitig sind sie durch mangelnde IT-Sicherheit hohen Risiken

ausgesetzt, die im Extremfall ihre Existenz bedrohen können. Obwohl jüngsten

Studien zufolge mehr als ein Viertel bereits selbst Opfer eines Cyberangriffs

wurden, haben sich viele deutsche Mittelständler noch nicht effektiv mit dem

eigenen Risiko befasst. Dyrisk unterstützt diese Unternehmen dabei, ihre

Cyber-Risiken effektiv zu erfassen und effizient zu steuern. In der Folge können

sie Investitionen in die IT-Sicherheit an wirksamen Stellen tätigen, und

Risikoherde eindämmen.