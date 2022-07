NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 144 US-Dollar belassen. Amazon ist laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie aktuell der am wenigsten stark empfohlene Megacap des Analysten Brad Erickson im Vergleich mit Meta und Google. Dies bekräftigte der Experte nach einem Gespräch mit dem Chef eines Amazon-Aggregatoren, das durchwachsene Erkenntnisse für die Aktie des Handelsriesen ergeben habe./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 20:05 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2022 / 20:05 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: RBC Analyst: Brad Erickson Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC Aktieneinstufung neu: positiv Kursziel neu: 144 Kursziel alt: 144 Währung: USD Zeitrahmen: 12m

RBC stuft AMAZON COM INC auf 'Outperform'

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer