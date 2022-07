- Analyseergebnisse von Gesteinssplitterprobennahmen in über 30 Erkundungsgebieten bei Projekt Khartoum eingetroffen

- Zinnwerte von historischen Minen von bis zu 4,62 % in Gebiet Brownville, 5,02 % in Gebiet Stannary Hills und 1,53 % in Gebiet California

- Hochgradige Basismetallwerte, einschließlich 4,66 % Kupfer, 24,4 % Zink, 4,62 % Wolfram, 211 ppm Silber, 196 ppm Indium (Brownville) und 3,69 % Blei (Stannary Hills)

- 23 RC-Bohrungen in Erkundungsgebiet Boulder abgeschlossen, wobei 10 Ziele erprobt wurden

- Zahlreiche hochrangige Ziele für weitere Explorationsarbeiten identifiziert

EV Resources Limited (ASX: EVR) („EVR“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Ergebnisse der Gesteinssplitterproben, die von unterschiedlichen Erkundungsgebieten innerhalb des Projekts Khartoum entnommen worden waren, nun eingetroffen sind. Das vorläufige RC-Bohrprogramm des Unternehmens im Erkundungsgebiet Boulder wurde ebenfalls abgeschlossen.

Im April und Mai wurden 196 Gesteinssplitterproben von Ausbissen und historischen Grubenbauen entnommen, insbesondere in den Gebieten Boulder, Brownville und Stannary Hills, wo bis dato nur wenige moderne Explorationsarbeiten stattgefunden hatten. Es wurden zahlreiche hochgradige Zinn- und Basismetallergebnisse verzeichnet, die im Folgenden zusammengefasst sind. Das Explorationsteam von EVR führt zurzeit weitere detaillierte Kartierungen und geochemische Probennahmen in mehreren Gebieten durch, in denen Oberflächenalterationen und hochgradige Gesteinssplitterergebnisse auf das Potenzial für eine wirtschaftliche Mineralisierung hinweisen.

Das bereits bekannt gegebene erste RC-Bohrprogramm, das für das Erkundungsgebiet Boulder geplant war, wurde abgeschlossen und umfasste 23 Bohrlöcher auf 2.781 m. Die Bohrungen wurden konzipiert, um ein im Jahr 2007 durchgeführtes Bohrprogramm fortzusetzen und eine Reihe neuer Ziele zu erproben, die auf erhöhten Zinnwerten basieren, die bei im Rahmen geochemischer Untersuchungen von Gesteinssplittern sowie geologischer Kartierungen ermittelt worden waren. Viele der definierten Ziele wurden während der ersten Bohrphase nicht erprobt, da die schroffe Topografie des Gebiets erhebliche Erdarbeiten erforderte, um den Zugang zum Bohrgerät zu ermöglichen. Diese Gebiete werden weiter bewertet werden, sobald die Ergebnisse der jüngsten Bohrungen eingetroffen sind. In den meisten Bohrlöchern wurde eine Greisenalteration mit unterschiedlicher Mächtigkeit durchschnitten, der Verlauf der Mineralisierung wird jedoch erst nach dem Eintreffen der Laborergebnisse bekannt sein. Die Proben befinden sich zurzeit im Labor – mit der Verarbeitung des ersten Satzes wurde bereits begonnen.