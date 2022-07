Julius Bär erwartet konjunkturelle Abschwächung - aber keine tiefe Rezession

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Bankhaus Julius Bär rechnet trotz der Sorgen vor einer Energiekrise in Europa nur mit einer konjunkturellen Abschwächung und nicht mit einer tiefen Rezession in der Eurozone. "Die Stimmung ist schlechter als die Lage", sagte Chefvolkswirt David Kohl am Mittwoch beim Ausblick der Bank auf das zweite Halbjahr in Frankfurt. Sollten die russischen Gaslieferungen dauerhaft gestoppt werden, gebe es zwar eine Rezessionsgefahr, räumte Kohl ein. Er verwies aber auch auf die zahlreichen Investitionen von Seiten des Staates und vieler Unternehmen und zeigte sich "skeptisch, dass die Rezession vorgezeichnet ist".

Für das laufende Jahr rechnet das Bankhaus Julius Bär mit einem Anstieg der Wirtschaftsleistung in der Eurozone um 2,9 Prozent. Im vergangenen Jahr war das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im gemeinsamen Währungsraum noch um 5,4 Prozent gewachsen. Den konjunkturellen Abschwung bezeichnete Kohl als "sehr ungewöhnlich". Es gebe keinen Mangel an Nachfrage, der die Wirtschaftsleistung bremst. Es gebe vielmehr einen Mangel auf der Angebotsseite.