DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der stationäre Textilhandel in Deutschland ist von einer Rückkehr zum Umsatzniveau vor der Corona-Pandemie noch ein ganzes Stück entfernt. Im ersten Halbjahr hätten die Umsätze der Boutiquen und Modehäuser noch immer um 10 bis 20 Prozent unter dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019 gelegen, sagte am Mittwoch Axel Augustin vom Handelsverband Textil Schuhe Lederwaren (BTE) in Düsseldorf.

Das erste Halbjahr sei für die Branche ein Wechselbad der Gefühle gewesen, berichtete Augustin. Nach einem schwachen Jahresauftakt habe das Frühjahr der Branche hohe Zuwachsraten beschert. Im Juni hätten dann aber der Ukrainekrieg und die dadurch ausgelösten Preissteigerungen zu einem deutlichen Rückschlag geführt.