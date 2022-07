JPMORGAN stuft BOEING CO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing von 190 auf 188 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Juni-Absatz sei stark gewesen, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Dynamik werde nicht einfach zu halten sein./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 20:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2022 / 20:41 / BST