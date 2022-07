DILLING legt mit mParticle Customer Data Platform den Grundstein für maßgeschneiderte Erlebnisse

Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat es sich DILLING zur Aufgabe gemacht, die besten Innenschichten für alle Kunden zu schaffen. Hervorgegangen aus einem 1916 gegründeten Familienunternehmen für Bekleidung und Unterwäsche , das Team nutzt sein umfangreiches Wissen über Stoffe und Herstellung, um eine vielfältige Auswahl an hochwertigen Produkten anzubieten. DILLING weiß, dass es bei digitalen Erlebnissen, genau wie bei Unterwäsche, keine Einheitsgröße gibt Um die Kundenbindung und den Customer Lifetime Value zu erhöhen, plant DILLING, mParticle zur Nutzung von Kundendaten einzusetzen, um relevantere Newsletter-Inhalte zu liefern und fortschrittliche digitale Erlebnisse wie Kundenbindung und Live-Shopping zu ermöglichen.

Obwohl der Herstellungsprozess von DILLING auf einer umfangreichen Infrastruktur miteinander verbundener Systeme aufbaute - aus Argentinien importierte Biowolle, die hauptsächlich in Dänemark gefärbt und behandelt wurde, bevor sie in Litauen zugeschnitten und genäht wurde - fehlte den digitalen Erfahrungen die gleiche vernetzte Kundendatengrundlage. Der Zugriff auf Kundendaten und deren Nutzung für die Personalisierung erforderte viel manuelle Arbeit, was die Time-to-Value der Teams verzögerte und die Einführung fortschrittlicher digitaler Erlebnisse verhinderte.

DILLING entschied sich für die Implementierung von mParticle als Kundendatenplattform, um die Konnektivität zwischen den Marketing-Tools zu verbessern und die Entwicklung personalisierter Erlebnisse zu erleichtern. Durch den einfachen Zugriff auf saubere, qualitativ hochwertige Kundendaten und die Möglichkeit, Kundendaten ohne technische Unterstützung mit Tools von Drittanbietern wie Klaviyo, Algolia, Commercetools und Google Ads zu verbinden, hilft mParticle dem Marketingteam von DILLING, den einzelnen Kunden relevantere Informationen zu liefern und so die Kundenbindung zu erhöhen.

„Mit mParticle können wir ein kundenorientierteres Marketing betreiben und gleichzeitig sicherstellen, dass wir über eine gute Kundendatenbasis verfügen", erklärt Mark Nygaard Leth, Chief Information Officer von DILLING. „Damit sind wir auch in der Lage, in Zukunft weitere Tools wie Kundenbindungssysteme und Live-Shopping leichter zu integrieren."

„DILLING entwickelt einen umfangreichen Kundenstamm mit sehr engagierten Kunden in acht europäischen Ländern, Tendenz steigend", so Karen Gallantry, Chief Revenue Officer bei mParticle. „Durch den Einsatz von mParticle ist DILLING in der Lage, seinen Kunden relevante Informationen und Angebote in kürzester Zeit und in großem Umfang zukommen zu lassen."

Informationen zu mParticle

mParticle macht es einfach, Kundendaten entlang des gesamten Produkt- und Kundenlebenszyklus ganzheitlich zu verwalten. Teams in Unternehmen wie NBCUniversal, JetBlue, Venmo, Spotify und Airbnb nutzen mParticle, um hochwertige Kundenerlebnisse zu bieten und das Wachstum zu beschleunigen, indem sie die grundlegenden Herausforderungen lösen, die sonst den Erfolg in großem Maßstab behindern. mParticle kündigte im Oktober 2021 eine Finanzierung in Höhe von 150 Millionen USD an, die von Permira nach starkem Wachstum und Produktinnovation geleitet wurde.

Das 2013 gegründete Unternehmen mParticle hat seinen Hauptsitz in New York City und beschäftigt Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter http://mparticle.com .