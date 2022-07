Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt/Main (ots) - Der Retail-Vermietungsmarkt ist bekannt dafür, anhand derFlächenumsätze und den damit verbundenen Branchen oder auch Städtekategorienviel mehr noch als andere Assetklassen jedes Jahr eine neue Geschichte überaktuelle Markttrends zu erzählen. So setzten beispielsweise die verbessertenCorona-Aussichten im Zusammenspiel mit einem deutlich vergrößertenFlächenangebot in Citylagen die Rahmenbedingungen für das spürbar beschleunigteVermietungsgeschehen im zweiten Halbjahr 2021. Ob und inwieweit sich dieseDynamik auf dem Retailmarkt im ersten Halbjahr 2022 weiter fortsetzen konnte,zeigt eine Analyse von BNP Paribas Real Estate.Mit einem Flächenumsatz von rund 200.000 m² schafft der bundesweiteRetail-Vermietungsmarkt in Innenstadtlagen nach den ersten sechs Monaten zwarkeine Trendwende, erreicht jedoch ein Resultat im Bereich der beidenVorjahreszeiträume 2021 (215.000 m²) und 2020 (ebenfalls knapp 200.000 m²). EineEntwicklung, die sich bereits in der zweiten Jahreshälfte des vergangenen Jahresabgezeichnet und im laufenden Jahr weiter herauskristallisiert hat, ist derverstärkte Fokus auf die A-Städte (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln,Leipzig, Stuttgart), die mit 59.000 m² ihre bereits gute Vorjahresbilanzbestätigen und ihre Umsatzanteile noch einmal um 4 Prozentpunkte auf knapp 31 %ausbauen konnten. "In Zeiten, in denen Expansionsentscheidungen vor demHintergrund der sich fortsetzenden geopolitischen und wirtschaftlichenUnsicherheiten getroffen werden müssen, bieten die Top-Märkte zumindest bei derStandortwahl das höchste Maß an Sicherheit", fasst Christopher Wunderlich, Headof Retail Advisory bei BNP Paribas Real Estate, zusammen.Vermietungsdynamik spiegelt sich in Nachfrageimpulsen aus dem Ausland widerBei der Wiederaufnahme von Expansionsaktivitäten steht der deutsche Retailmarktim laufenden Jahr zunehmend im Blickpunkt global agierender Labels, was durchden Anteil internationaler Vermietungen an den registrierten Deals belegt wird:Mit einem Beitrag von über 26 % stellt sich das Vermietungsgeschehen aktuell sointernational dar wie zuletzt 2018, wo 30 % der Abschlüsse auf Labels entfielen,die ihren Hauptsitz außerhalb von Deutschland haben. Dass internationale Brands,die hierzulande teilweise noch nicht vertreten sind, bei der Ausweitung ihresFilialnetzes vor allem auch auf die deutsche Einzelhandelslandschaft setzen,kommt hierbei noch klarer in den A-Städten zum Ausdruck: Mit über 52 % derverzeichneten Vermietungen und Eröffnungen entfällt hier mehr als jeder zweiteDeal auf Retailer aus dem Ausland. Auch dies entspricht dem mit Abstand höchstenWert der letzten Jahre. Zu den Markteintritten, die in den vergangenen 12