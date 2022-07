Kanadas Notenbank hebt Leitzins stark an

OTTAWA (dpa-AFX) - Die Zentralbank Kanadas setzt ihren entschiedenen Kampf gegen die hohe Inflation beschleunigt fort. Am Mittwoch hob sie ihren Leitzins um einen ganzen Prozentpunkt auf 2,5 Prozent an, wie die Währungshüter in Ottawa nach ihrer Zinssitzung mitteilten. Es ist die deutlichste Anhebung seit 1998, also fast einem Vierteljahrhundert. Analysten hatten mit einer deutlichen Zinsanhebung gerechnet, im Schnitt allerdings nur 0,75 Punkte erwartet.

Es ist die dritte deutliche Anhebung in Folge. Zuvor wurde der Leitzins im April und Juni um je 0,5 Punkte nach oben gesetzt. Die Währungshüter begründeten den jüngsten Schritt damit, dass sie geplante Zinsanhebungen vorziehen wollten. Als Grund nannten sie die hohe Inflation von zuletzt fast acht Prozent. In dieser Region dürfte die Teuerung zunächst bleiben, erwartet die Notenbank. Daher dürften auch die Leitzinsen weiter steigen, heißt es in einer Mitteilung zum Zinsentscheid./bgf/he