Nach dem deutlichen Corona bedingten Kurssturz aus Anfang 2020 konnte sich die Aktie des Metro-Konzerns lediglich von 6,10 auf 11,85 Euro bis August letzten Jahres erholen, anschließend brachen die Notierungen wieder zur Unterseite weg und begaben sich in den Handelsbereich aus Ende 2020 abwärts. Die jüngste Aufwärtsbewegung seit Anfang dieses Jahres fällt bislang zweiwellig aus, ein Anstieg an 8,65 Euro stellt die erste Welle dar, die zweite die anschließende Konsolidierung. Nun notiert die Aktie wieder am oberen Ende der mehrwöchigen Handelsspanne und dürfte sich versuchen, zur Oberseite zu befreien.

Einstiegssignal abwarten

Sollte daher der Widerstandsbereich um 8,65 Euro erfolgreich aufgelöst werden können, würde in der Metro-Aktie weiteres Kurspotenzial an 9,00 und darüber 9,74 Euro entstehen. Entsprechend würde sich ein derartiger Fall für ein kurzfristiges Long-Investment anbieten. Mit einem kurzen Zwischenstopp sollten Investoren allerdings im Bereich des EMA 50 um 9,00 Euro rechnen. Ein Kurssturz unter 7,60 Euro sollte mit Vorsicht genossen werden, dies könnte nämlich sofortiges Abwärtspotenzial an 7,13 und darunter sogar die aktuellen Jahrestiefs bei 6,62 Euro nach sich ziehen.