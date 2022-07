Neues Klimaschutzprogramm Gebäude Gute Impulse, aber noch zu unkonkret

Berlin (ots) - Das vom Bundesbauministerium zusammen mit dem Wirtschafts- und

Klimaministerium beschlossene Klimaschutzprogramm für den Gebäudesektor soll

dafür sorgen, dass die in den vergangenen zwei Jahren verpassten Klimaziele in

Zukunft erreicht werden. Dafür sind insbesondere sehr viel mehr und energetisch

bessere Sanierungen nötig - vor allem bei den Gebäuden, die heute den höchsten

Energiebedarf haben. Ob das Paket allerdings ausreicht, um jetzt schnell eine

Sanierungswelle zu starten, ist für Thomas Drinkuth, Leiter der Repräsentanz

Transparente Gebäudehülle in Berlin, noch nicht sicher: "Das Programm liefert

wichtige Impulse, die in die richtige Richtung gehen. Beispielsweise ist die

Festlegung auf energetische Mindeststandards für Bestandsgebäude ein

Meilenstein. Aber: Sowohl diese Standards als auch die neue Sanierungsförderung

sind noch unkonkret. Die Regierung muss schnell Klarheit schaffen und die

Maßnahmen in die Umsetzung bringen."



Dass die erstmalige Einführung energetischer Mindestanforderungen an

Bestandsgebäude noch viele Tücken bereithält und insbesondere sozial verträglich

erfolgen muss, liegt auf der Hand. Umso wichtiger ist für Drinkuth, schnell in

die Ausgestaltung einzusteigen: "Während in Brüssel noch die Verhandlungen um

EU-weite Vorgaben laufen, könnte Deutschland bereits jetzt ein passendes System

entwickeln und sich dabei an den zahlreich vorliegenden Konzepten und Gutachten

orientieren", schlägt Drinkuth vor. Je schneller man damit beginne, die heiklen

Fragen solcher Standards zu klären, umso besser.