(Berichtigung dieser Meldung vom 27. Juni: Die Bundesbank hat ihre Angaben zu Wertpapierhandelsunternehmen, die keine Kreditinstitute mehr sind, von 59 auf 71 korrigiert. Der letzte Satz des zweiten Absatzes wurde daher korrigiert.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen fortschreitender Digitalisierungen und des Kostendrucks werden in Deutschland immer mehr Bank-Filialen geschlossen. Die Anzahl inländischer Zweigstellen verringerte sich im vergangenen Jahr deutlich um fast 10 Prozent auf 21 712, wie die Deutsche Bundesbank am Montag in Frankfurt mitteilte. Insgesamt wurden in dem Jahr 2388 Zweigstellen geschlossen, nach 2567 im Jahr 2020. Nach Einschätzung der Notenbank spiegelt sich darin eine verstärkte Nutzung von Online-Banking ebenso wider wie Maßnahmen zur Kostenreduzierung.