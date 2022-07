Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Die Wandlung von Mobilitätskonzepten und die wachsende Bedeutungvon Dienstfahrrädern als Benefits für Mitarbeitende in Medienhäusern standen imFokus des Mittagstalks, der am 12. Juli 2022 unter dem Motto "New Mobility - mitdem Fahrrad zur Arbeit" stattfand. Leidenschaftlich gingen die vierReferierenden auf die Relevanz des Fahrradfahrens ein und verdeutlichten, wiedie Zufriedenheit der Mitarbeitenden durch bessere Gesundheit, geringere Kostenund höhere Umweltverträglichkeit gesteigert werden kann."Fahrradfahren ist in den letzten zwei Jahren immer beliebter geworden, wie dieZahlen des Fahrrad-Monitors 2021 verdeutlichen. Demnach fahren 25 Prozent derDeutschen häufiger mit dem Rad zur Arbeit als vor der Pandemie - in München sindes sogar 37 Prozent. 38 Prozent der Befragten gaben an, täglich oder mehrmalsdie Woche zu radeln. Hier kommt München auf einen Spitzenwert von 53 Prozent.Die Hauptgründe für das Fahrradfahren - Umwelt, Gesundheit und Kosten - sindgenau die Themen, die unsere Gesellschaft und CSR-orientierte Unternehmenmomentan intensiv beschäftigten." Mit diesen Worten begrüßte Sylvia Schönfelder,stellvertretende Vorsitzende des MVFP Bayern und Director Human Resources WEKABusiness Communication, die zahlreichen Gäste des spannenden Mittagstalks, durchden sie gemeinsam mit der Geschäftsführerin der bayerischen Landesvertretung desMVFP, Anina Veigel, führte.Zum Auftakt berichtete Burkhard Stork, Geschäftsführer ZIVZweirad-Industrie-Verband, den Teilnehmenden über die Renaissance des Fahrradsund den Bedeutungsgewinn in den letzten Jahren. Im vergangenen Jahrzehnt stiegder Umsatz in der Fahrradindustrie von 2 auf 6,5 Milliarden Euro pro Jahr, wasvor allem auf den Boom bei den E-Bikes zurückgeht. Und der Trend hält an. "DerFahrradbestand wächst weiter kontinuierlich und im nächsten Jahr wird die Zahlder Fahrräder erstmals die Einwohnerzahl in Deutschland überschreiten", soStork. "Im Alltag sind Wege bis 5 Kilometer sehr gut mit dem Fahrrad zubestreiten. Mit einem E-Bike oder Pedelec können auch Wege zwischen 5 und 15Kilometer sehr gut gefahren werden. Damit sind 75 Prozent aller Wege, die dieDeutschen im Alltag zurücklegen, abgedeckt. Das gilt sowohl für die Stadt, wiefür den ländlichen Raum." Er plädiert dafür, dass die Politik in dieInfrastruktur investiert und die zur Verfügung stehenden Gelder abruft. Auch dieUnternehmen können einen wertvollen Beitrag zur Mobilitätswende leisten, indemsie passende Angebote für die Mitarbeitenden bereitstellen.