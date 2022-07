Taiwanesische Fahrradbranche wächst in hohem Tempo / Eurobike Pressekonferenz mit Präsentation der Taiwan Excellence Award Gewinnern (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt (ots) - Am ersten Tag der Eurobike 2022, der weltweit größten Messefür Fahrräder, die vom 13. bis 17. Juli in Frankfurt am Main stattfindet, habenführende Fahrradhersteller aus Taiwan ihre neuesten Produkte vorgestellt. DieProduktvorstellung erfolgte im Rahmen einer Pressekonferenz, die von TaiwansBureau of Foreign Trade, dem Wirtschaftsministerium (Ministry of EconomicAffairs) organisiert und von TAITRA, Taiwans führenderHandelsförderungsorganisation durchgeführt wurde. Die vier mit dem TaiwanExcellence Award ausgezeichneten Unternehmen - Giant Group, Maxxis, Mio und dieFitness-Submarke Xplova von Acer Gadget - präsentierten Innovationen, die dasRadfahrerlebnis verbessern sollen. Gina Chang, Generalsekretärin der TaiwanBicycle Association, hielt einen informativen Vortrag über die Marktentwicklungsowie die gesamte taiwanesische Fahrradindustrie.Taiwan verfügt in der globalen Fahrradindustrie über eine starke Lieferkette undist ein wichtiger Standort für die Produktion, Forschung und Entwicklung vonhochwertigen Fahrrädern. Im Jahr 2021 erreichten die Exporte der taiwanesischenFahrradindustrie einen Wert von über 5 Mrd. USD, was einen Rekord darstellt undzeigt, wie die Branche floriert. Laut Chang werden sich die Hersteller inZukunft stärker auf die Bedürfnisse der Nutzer, einschließlich digitalerVerbindungen und Umweltbewusstsein konzentrieren müssen. "Darüber hinaus bestehtdie neue Mission darin, ein noch renommierterer Partner zu werden, indem wirbessere Dienstleistungen anbieten", erklärte die Generalsekretärin der TaiwanBicycle Association.Unter dem Motto "Mit Fahrrädern aus Taiwan in die Zukunft durchstarten" wurdendie neuen Produkte anhand von Präsentationen der einzelnen Unternehmenvorgestellt:Giant Group , die führende Marke in der Branche, stellte das CADEX 36 Disc WheelSystem, ein vielseitiges, leichtes Laufrad, das für den Einsatz in der Praxisentwickelt wurde, vor. Das hakenlose Felgendesign mit einer optimalenInnenbreite von 22,4 mm und einer Tiefe von 36 mm sorgt für Beschleunigung undEffizienz beim Bergauffahren sowie für ein sicheres Handling bei Abfahrten, imWind und auf unterschiedlichem Terrain. "Ob Sie eine neue persönlicheBestleistung aufstellen, König der Berge werden, oder eine lange Tour aufanspruchsvollen Straßen absolvieren wollen, mit dem vielseitigen CADEX 36 DISCist kein Ziel außer Reichweite."Maxxis , der internationale Reifenhersteller, präsentierte auf der Veranstaltungdrei Fahrradreifen der Spitzenklasse: *High Road: ist Maxxis'Flaggschiff-Straßenreifen für Elite-Rennfahrer sowie für Fahrer, die die beste