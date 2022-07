EMS European Media Sourcing GmbH gewinnt Ausschreibung der Einkaufskooperation RTG (FOTO)

Hamburg (ots) - Nach einem mehrstufigen Pitch hat die junge Agentur EMS European

Media Sourcing GmbH (kurz EMS) als Joint-Venture der Mediaagenturen Sommer &

Goßmann sowie prospega den Media Etat der Retail Trade Group (kurz RTG)

erhalten. Beginnend ab 2023 übernimmt die EMS den Etat für die klassische

Angebotskommunikation in Form von Prospektverteilung und Anzeigenschaltung im

zweistelligen Millionenbereich.



EMS und die werbetreibenden RTG Mitglieder Globus Markthallen Holding GmbH & Co.

KG, Bartels-Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Bünting Beteiligungs AG,

Netto ApS & Co. KG, tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG, K + K Klaas & Kock

B.V. & Co. KG, Georg Jos. Kaes GmbH sowie die Drogeriemarkt-Kette Dirk Rossmann

GmbH arbeiten zukünftig in der klassischen Angebotskommunikation zusammen.

Bisher bündelt die RTG die Stärken ihrer Mitglieder vor allem in einem

gemeinsamen Einkauf für Food FMCG, Non-Food und Ultrafrische. Die Ausschreibung

der Prospektverteilung und Anzeigen war das erste gemeinsame Vorgehen im Einkauf

von Marketingleistungen.