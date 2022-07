PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch mehrheitlich schwächer geschlossen. Einzig in Budapest ging der Leitindex mit einem positiven Vorzeichen aus dem Handel. Hohe Inflationsdaten aus den USA hatten die internationalen Aktienmärkte zwischenzeitlich belastet.

Wie auch in Übersee stieg in Tschechien die Inflation im Juni erneut. Verglichen mit der Vorjahresperiode zogen die Preise um 17,2 Prozent an. Damit fiel der Anstieg höher aus als von Analysten erwartet. Zudem war dies der zwölfte Anstieg in Folge, im Mai lag die Teuerungsrate noch bei 16 Prozent. Dies sind die höchsten Inflationsraten seit dem Dezember 1993.