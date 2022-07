Im Urlaub so einfach einkaufen wie zu Hause ALDI Nord öffnet die ersten vier Märkte auf den Kanarischen Inseln (FOTO)

Essen, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria (ots) - ALDI Spanien

hat pünktlich zur deutschen Urlaubszeit seine ersten Märkte auf den Kanarischen

Inseln eröffnet. In jeweils zwei Filialen auf Teneriffa und Gran Canaria gibt's

ab sofort Nussbeisser-Schokolade und viele andere beliebte ALDI Eigenmarken. Das

Sortiment führt auch rund 330 regionale Produkte, die von den Inseln stammen.



Somit können deutsche Urlauber und natürlich auch die Bewohner der Inseln ab

sofort vom günstigen ALDI Sortiment profitieren. Auf Teneriffa befinden sich die

Märkte in den beliebten Ausflugszielen San Cristóbal de La Laguna und Arafo, auf

Gran Canria in Las Palmas de Gran Canaria and Telde.