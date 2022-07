Gemeinnützige Blockchain-Organisation PraSaga wird als Stiftung geführt

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) - https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3592188-1&h=

329105917&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3592188-

1%26h%3D176829112%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prasaga.com%252F%26a%3DPraSaga&a

=PraSaga - die Non-Profit-Organisation, die die nächste Generation der Layer One

Blockchain entwickelt, gab heute ihre offizielle Ernennung zur Schweizer

Stiftung bekannt. Dieser entscheidende Schritt ist der Abschluss eines

arbeitsreichen ersten Halbjahres 2022 für PraSaga, das auch die Teilnahme am

Blockchain-Gipfel der Chamber of Digital Commerce in Washington D.C. umfasste,

um die Zukunft der Kryptoindustrie zu definieren, sowie die Teilnahme am

Consensus 2022 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3592188-1&h=963140624&u=http

s%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3592188-1%26h%3D35428636

39%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.coindesk.com%252Fconsensus2022%252F%26a%3DConse

nsus%2B2022&a=Consensus+2022) in Austin, Texas, um SagaPython vorzustellen, eine

neue Erweiterung der beliebten Programmiersprache Python mit einer Integration

in PraSagas Blockchain.



Die Anerkennung als Schweizer Stiftung bedeutet, dass das PraSaga-Ökosystem in

Zukunft nach dem Mehrheitsprinzip geregelt wird. Entscheidungen werden auf der

Grundlage von Mehrheits- oder Super-Mehrheitsbeschlüssen getroffen, was

bedeutet, dass keine einzelne Einrichtung die Möglichkeit hat, die Kontrolle zu

erlangen. Dies wird dazu beitragen, dass PraSaga sein Ziel erreicht, eine

Blockchain zu schaffen, die eine bessere Zukunft mit einer transparenten

Regierung, effizienten Märkten und einem echten Schutz vor Bedrohungen

ermöglicht.