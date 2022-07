EuGH entscheidet im Abgasskandal Ist das Software-Update im VW-Diesel EA189 illegal? / Dieselgate 2.0 rollt auf Autobauer zu

Lahr (ots) - Am Europäischen Gerichtshof könnte der Diesel-Abgasskandal am 14.

Juli 2022 eine epochale Wende erhalten. Die oberste europäische Instanz

entscheidet darüber, ob das Software-Update zum VW-Skandalmotor EA189 eine

unzulässige Abschalteinrichtung darstellt und somit die Abgasreinigung in dem

Motor illegal manipuliert (Az. C-128/20). Trifft das zu, so sind VW-Kunden

wieder getäuscht worden. Dass der EuGH zu diesem Ergebnis kommen wird, liegt aus

Sicht der Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer auf der Hand. Denn der

Generalanwalt am EuGH Athanasios Rantos hat in Schlussanträgen im September 2021

das umstrittene Thermofenster als unzulässig und illegal bezeichnet. Beim

Software-Update soll es sich um ein Thermofenster handeln. In der Regel folgt

das Gericht den Anträgen. Damit rollt eine neue Klagewelle - Dieselgate 2.0 -

auf VW zu. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer gehört zu den führenden im Abgasskandal

und rät Betroffenen zur schnellen Klage und zur Beratung im kostenfreien

Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer gehört zu den führenden im Abgasskandal



Das Geheimnis im Abgasskandal um das Thermofenster