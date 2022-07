Putin hat heute in Gestalt von Gazprom beim Gas faktisch den Druck auf Deutschland weiter erhöht und damit gedroht, Nord Stream 1 nicht wieder in Betrieb nehmen zu können wegen er einer fehlenden Turbine: Siemens habe bisher nicht nachgewiesen, dass die in Kanada zur Reparatur befindliche Turbine wirklich zurück geliefert werden könne. Doch geht es Gazprom offenkundig nicht nur um diese eine Turbine - und das macht die Sache schwieriger, denn ohne Nord Stream 1 hat Deutschland definitiv zu wenig Gas! Heute im Fokus die Daten zur Inflation in den USA: mit +9,1% viel höher als erwartet, aber die Wall Street erholt sich nach dem ersten Schreck. Um zu verstehen, warum sich die Wall Street erholt, muß man etwas um die Ecke denken..

