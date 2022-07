Konkurrierende Risiken, Kommentar zur US-Wirtschaft von Peter de Thier

Frankfurt (ots) - Seit Monaten beschäftigen sich Ökonomen, Notenbanker und

Politiker mit der Frage, welche Gefahr denn für die US-Wirtschaft schwerer

wiegt: Die steigende Inflation, die an den Verbraucherpreisen gemessen im Juni

ein weiteres Mal die Markterwartungen übertraf? Oder besteht das größere Risiko

in der Möglichkeit, dass die verschärfte Geldpolitik der Fed die Nachfrage

abwürgt und die Wirtschaft in eine Rezession abgleitet?



Keine Frage: Der Notenbank sind die Hände gebunden. Die Teuerungsrate eilt seit

mehreren Monaten von einem 40-Jahres-Hoch zum nächsten. Zwar sind die

Benzinpreise zuletzt wieder gesunken und lassen Hoffnung aufkommen, dass die

nächsten Inflationsberichte auf leichte Entspannung hindeuten. Angesichts

geopolitischer Unsicherheiten und der Volatilität an den Energiemärkten sowie

der Versorgungsengpässe bei wichtigen Produktgruppen wäre aber auch das kein

Garant dafür, dass die Preissteigerungen auf Dauer wieder nachlassen.