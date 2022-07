Modern Meat verzeichnet zusätzliches Interesse von Whole Foods nach der erfolgreichen Produkteinführung und will die nationale Listung beschleunigen

Vancouver, BC, 13. Juli 2022 - Modern Plant Based Foods Inc. (CSE: MEAT) („Modern Foods“) oder (das „Unternehmen“), ein Hersteller von preisgekrönten pflanzlichen Lebensmitteln, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen weiteres Interesse von Standorten der Whole Foods Market-Kette in Ontario erhalten hat, um die nationale Listung seiner pflanzlichen Fleischersatzprodukte unter der Marke „Modern Meat“ zu beschleunigen. Whole Foods Market IP, Inc. („Whole Foods Market“) ist eine multinationale amerikanische Supermarktkette, die als Branchenführer für Bio- und hochwertige Lebensmittel bekannt ist. Whole Foods Market hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas, und verkauft Produkte ohne gehärtete Fette und künstliche Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe. Die Supermarktkette verfügt derzeit über mehr als 500 Standorte in ganz Nordamerika, die laut Jahresbericht 2017 einen Nettoumsatz von $16 Milliarden US-Dollar erzielten.

In den Whole Foods Market-Geschäften werden derzeit ausgewählte Produkte von Modern Foods angeboten, darunter Modern Crumble, Modern Burger, Modern Crab Cake und Modern Mini Burger. Die Modern Meat-Produkte werden aus vollwertigen, echten Zutaten hergestellt, die vegan, glutenfrei und GVO-frei sind. Ziel und Vision des Unternehmens stimmen mit denen vieler Verbraucher überein, die in den Whole Foods-Läden einkaufen, qualitativ hochwertigere Lebensmittel ohne Zusatz von Konservierungsstoffen schätzen und aufgrund des in der Kette auf angebotene Produkte angewendeten Prüfverfahrens als vertrauenswürdig angesehen werden.

„Nach der erstmaligen Einführung der Marke Modern Meat in ausgewählten Whole Foods-Geschäften haben wir eine sehr positive Bewertung sowohl vom Einzelhändler als auch von den Kunden erhalten. Anschließend hat unser Unternehmen zusätzliches Interesse von ostkanadischen Standorten innerhalb des Whole Foods-Konzerns erhalten, der unser Unternehmen gebeten hat, seine Listung zu beschleunigen“, sagte CEO Avtar Dhaliwal. „Whole Foods ist einer der größten Akteure in Nordamerika. Wir freuen uns auf die weitere Expansion innerhalb der Supermarktkette für unsere Einzelhandelslinien.“