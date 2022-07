Interplex verpflichtet sich, "Nachhaltigkeit zu verwirklichen"

Singapur (ots/PRNewswire) -



- Der globale Nachhaltigkeitsbericht 2021 von Interplex zeigt eine Reduzierung

der CO2-Intensität um 11 %

- Der Einsatz von Solarenergie kompensiert 2,1 % des jährlichen Stromverbrauchs

des Unternehmens

- Unternehmen auf dem Weg, die gesamten Treibhausgasemissionen (THG) bis 2030 um

50 % zu reduzieren



Interplex (https://www.interplex.com/) , ein Unternehmen von Weltrang, das

danach strebt, passgenaue Lösungen und Produkte anzubieten, veröffentlichte

heute seinen Global Sustainability Report 2021 (https://interplex.com/esg) .

Darin werden die Bemühungen um eine maximale Energieoptimierung, die Erhöhung

des Anteils erneuerbarer Energien, die Verbesserung des Wasserverbrauchs, die

Verringerung des Abfalls und die verantwortungsvolle Beschaffung dargelegt.





Interplex hat seine CO2-Intensität durch die Umstellung auf LED-Beleuchtung in93 % seiner Einrichtungen um 11 % gesenkt. Auf 12 % davon wurdenFotovoltaikanlagen installiert, die 3.165 MWh Solarstrom erzeugen, was 2,1 % desjährlichen Stromverbrauchs des Unternehmens ausgleicht. Interplex hat nun dasCDP-Klimarating C erreicht.Darüber hinaus haben 91 % der Produktionsstätten von Interplex die ISO14001:2015-Zertifizierung für Umweltmanagementsysteme erhalten , und dasUnternehmen strebt an, bis zum GJ 2023 eine Zertifizierung für 100 % der Werkezu erreichen.Im Jahr 2021 wurde Interplex Unterzeichner des WASH Pledge. Das Unternehmen hatsich verpflichtet, den Zugang zu sauberem Wasser, sanitären Einrichtungen undHygiene für alle Mitarbeiter in seinen Büros und Produktionsstätten, in derWertschöpfungskette sowie in den Gemeinden, in denen es tätig ist, zuermöglichen und zu unterstützen. Die Bemühungen von Interplex zur Verbesserungder Wassereffizienz seit 2019 haben zu einer Reduzierung des globalenWasserverbrauchs in allen Einrichtungen um 37 % geführt, was eine Verbesserungdes CDP Water Ratings von C auf B zur Folge hatte.Interplex macht weiterhin große Fortschritte bei der Geschlechtervielfalt.Frauen machten 43,1 % der Neueinstellungen aus und erreichten 40,9 % derBelegschaft von Interplex , wobei 22,6 % in Führungspositionen tätig waren.Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz haben für Interplex weiterhin höchstePriorität. Alle Produktionsstätten haben im Rahmen der Einführung desArbeitsschutzmanagementsystems des Unternehmens eine Risikobewertung fürGesundheit und Sicherheit durchgeführt, und 21 % haben die Zertifizierung nachISO 45001:2018 erhalten.In den letzten Jahren hat sich Interplex dank seiner führenden Position bei derEntwicklung und Herstellung kundenspezifischer Verbindungs- und mechanischer