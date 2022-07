Seed Health startet Darm-Hirn-Entwicklungsprogramm mit Axial Therapeutics zur Umsetzung der Caltech-Forschung in probiotische Innovationen für die neuropsychiatrische Gesundheit

Aufbauend auf einem Jahrzehnt der Forschung wird das Programm Probiotika und Therapeutika der nächsten Generation zur Modulation der Darmmikrobiota entwickeln, um Bereiche wie Angst, Depression und psychisches Wohlbefinden anzugehen

LOS ANGELES und BOSTON, 14. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Seed Health , ein Mikrobiom-Wissenschaftsunternehmen, und Axial Therapeutics , ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, gaben heute ein gemeinsames Entwicklungsprogramm bekannt, das auf die Mikrobiom-Darm-Hirn-Achse für die psychische Gesundheit abzielt und das Potenzial hat, das Wohlbefinden in Bereichen wie Angst, Depression und Stressreaktion zu beeinflussen. Das Programm basiert auf der Arbeit von Axial-Mitbegründer und Vorstandsmitglied und Seed Health-Vorstandsmitglied Dr. Sarkis Mazmanian , dessen Labor am California Institute of Technology (Caltech) als erstes den entscheidenden Beitrag von Darmmikroben und mikrobiellen Stoffwechselprodukten bei neuropsychiatrischen Erkrankungen entdeckte. Mit der gemeinsamen Expertise in den Bereichen Entdeckung, mechanistische Validierung, mikrobielle Fermentation, Scale-up, klinische Forschung und Vermarktung ist das Programm einzigartig positioniert, um das derzeitige Behandlungsparadigma in der psychischen Gesundheit zu verändern.

In den letzten fünfzehn Jahren hat sich das Darmmikrobiom als einer der entscheidenden Regulatoren der Gehirnfunktion herausgestellt. Diese als Darm-Hirn-Achse (oder, genauer gesagt, als Mikrobiom-Darm-Hirn-Achse) bekannte bidirektionale Kommunikationslinie wirkt sich auf das zentrale Nervensystem und damit auf Stimmung, Kognition sowie motorische und autonome Aktivitäten aus. Das Labor von Dr. Mazmanian war das erste, das entdeckte, dass molekulare Signale von Darmbakterien das Angstverhalten nachhaltig beeinflussen können. Kürzlich zeigte eine in Nature veröffentlichte Studie aus dem Labor von Sarkis Mazmanian, dass bestimmte Mikroben allein die neuronale Aktivität im Hypothalamus modulieren können, um den Spiegel des Stresshormons Corticosteron (beim Menschen als Cortisol bekannt) zu senken und das Sozialverhalten zu regulieren.