Casio bringt EDIFICE mit Gehäusedesign im Rennwagen-Federungsmotiv auf den Markt

Tokio (ots/PRNewswire) - Gehäuse aus kohlenstofffaserverstärktem Harz



Casio Computer Co., Ltd. gab heute die Veröffentlichung der neuesten Ergänzung

der EDIFICE Uhrenlinie bekannt, die auf dem Markenkonzept "Geschwindigkeit und

Intelligenz" basiert Die drei neuen SOSPENSIONE ECB-2000 Uhren zeichnen sich

durch ein Gehäusedesign aus, das von der Federung eines Formel-Rennwagens

inspiriert ist.



Die SOSPENSIONE ECB-2000 ist ein Hochleistungs-Chronograph, der mit seinem

einzigartigen Gehäusedesign, das der Federung eines Formel-Rennwagens

nachempfunden ist, die Welt des Motorsports zum Ausdruck bringt. Das Motiv ist

inspiriert von der Doppelquerlenkerfederung, die in Formel-Rennwagen verwendet

wird, mit Paaren von oberen und unteren Gabelarmen. Die Laschen, die die Bänder

mit dem Gehäuse verbinden, sind in einer vierarmigen Anordnung konfiguriert. Zum

ersten Mal bei einer EDIFICE-Uhr besteht das Gehäuse aus leichtem, äußerst

widerstandsfähigem kohlefaserverstärktem Harz.