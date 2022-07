Dieser Trend bleibt: BYD, Meta Materials, JinkoSolar

Am Aktienmarkt und auch in den Medien nimmt die Verunsicherung aktuell große Ausmaße an. Vom Ende der deutschen Industrie ist da die Rede, von einer Rezession, die alles wegfegt. Doch was, wenn es bald ganz anders kommt? Die Märkte haben vieles bereits eingepreist. Anleger, die sich jetzt auf Trends fokussieren, die langfristig Bestand haben, könnten einen guten Zeitpunkt zum Einstieg erwischen. Wir erklären, wie das funktionieren kann und welche Aktien sich anbieten.Lesen sie den Artikel hier weiter

