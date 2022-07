TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Großhandelspreise 06/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Erzeugerpreise 06/22



DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 07/22



EUR: EU-Kommission legt Sommerprognose für die Wirtschaft vor

SONSTIGE TERMINE

09:30 EUR: EuGH-Gutachten zu Wettbewerbsverstößen im Zusammenhang mit dem Herz-Kreislauf-Medikament Perindopril

DEU: Fortsetzung Internationale Fahrrad-Fachmesse Eurobike

------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 15. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

00:25 GBR: Rio Tinto, Q2-Produktionsbericht

07:00 NLD: Tom Tom, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q2-Zahlen

07:30 CHE: Richemont, Trading Update

07:30 SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen

08:00 EUR: ACEA KfZ-Neuzulassungen 06/22

08:00 GBR: Burberry, Trading Update

11:55 USA: Unitedhealth Group, Q2-Zahlen

12:00 SWE: Investor, Q2-Zahlen

12:15 USA: Blackrock, Q2-Zahlen

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen

12:30 USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen

12:30 USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q2/22

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 06/22

04:00 CHN: Industrieproduktion 06/22

04:00 CHN: Investitionen bis 06/22

08:00 DEU: Großhandelspreise 06/22

10:00 ITA: Verbraucherpreise HVPI 06/22 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 05/22

14:30 USA: Empire State Manufacturing Index 07/22

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 06/22

14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 06/22

15:15 USA: Industrieproduktion 06/22

16:00 USA: Lagerbestände 05/22

16:00 USA: University of Michigan Index 07/22



EUR: Fitch Ratingüberprüfung zu Luxemburg



EUR: Moody's Ratingüberprüfung Spanien



IDN: G20 Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs (bis 16. Juli)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zur Beweislast beim gutgläubigen Erwerb eines Gebrauchtwagens