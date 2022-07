(PLX AI) – Deutsche Telekom enters partnership for GD Towers.Deutsche Telekom Sale of 51 percent stake in GD Towers at 17.5 billion euros enterprise valueDeutsche Telekom to retain 49 percent stake in GD Towers with significant minority protection …

Deutsche Telekom Sells 51% Stake in GD Towers at EUR 17.5 Billion Enterprise Value

