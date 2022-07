Kutcho Copper ernennt neuen Chief Operating Officer

Vancouver, B.C., 12. Juli 2022. Kutcho Copper Corp. (TSXV: KC) (OTC: KCCFF) ("Kutcho Copper" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/kutcho-copper-corp/ ) freut sich, die Ernennung von Andrew Sharp zum Chief Operating Officer bekannt zu geben. Andrew Sharp ist Bergbauingenieur und verfügt über 35 Jahre Erfahrung im Bergbau, vor allem in den Bereichen Minenplanung, Bau, Minenbetrieb, Minenmanagement und Führung in der Edel- und Basismetallindustrie. Andrew Sharps Karriere bietet ein praktisches Verständnis für den gesamten Lebenszyklus eines Projekts, von der Planung über den Bau und den Betrieb bis hin zur Schließung. Andrew Sharp hat an einer Reihe erfolgreicher Minenneugründungen mitgewirkt und diese geleitet, und zwar als General Manager, Vice President for Engineering und Country Manager.

Als erfahrener Auswanderer ist Andrew zweisprachig in Englisch und Spanisch und besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft in Kanada und Australien. Er ist ein Fellow des AusIMM und ein professioneller Ingenieur (P.Eng.), der bei Engineers and Geoscientists of BC (EGBC) registriert ist. Er ist qualifizierter Autor zahlreicher technischer Berichte für Bergbauprojekte, die in Kanada eingereicht wurden, und wurde im australischen Joint Ore Reserve Committee (JORC) Code geschult.

Zu den Kernkompetenzen gehören:

- Erfahrung mit dem gesamten Lebenszyklus eines Projekts und insbesondere mit dem Management von Minenanläufen und -umstellungen;

- Erfahrung mit der Planung und dem Betrieb von Bergwerken im Untertage- und Tagebau;

- Management von Werkssanierungen und Prozessverbesserungen;

- Geschäftsführung einschließlich Vorbereitung und Präsentation öffentlicher Erklärungen;

- Leitung und QP für Machbarkeits- (FS), Vormachbarkeits- (PFS) und vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudien (PEA) gemäß Kanadas NI43-101 Standards for Disclosure for Mineral Properties.

Frühere Erfahrungen umfassen:

- Hauptberater, CSA Global Consultants Canada Ltd;