Skeena begrüßt Nalaine Morin als neue Vizepräsidentin für Nachhaltigkeit

Vancouver, BC (11. Juli 2022) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) ("Skeena" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resource ... ) freut sich, Nalaine Morin als neue Vice President of Sustainability des Unternehmens mit Wirkung vom September 2022 begrüßen zu dürfen. Frau Morin wird sich dem Team für externe Angelegenheiten und Nachhaltigkeit von Skeena anschließen, um die effiziente Genehmigung des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek ("Eskay Creek" oder das "Projekt") weiter voranzutreiben.

Der Präsident und Direktor des Unternehmens, Randy Reichert, kommentierte : "Es ist uns eine Ehre, Nalaine im Managementteam von Skeena willkommen zu heißen. Nalaine verfügt über unvergleichliche Kenntnisse und Erfahrungen mit Bergbauprojekten im Goldenen Dreieck. Ihr Fachwissen wird für unser Team von unschätzbarem Wert sein, wenn wir Eskay Creek zu einem weltweit führenden Beispiel für nachhaltigen Bergbau in Partnerschaft mit indigenen Gemeinden weiterentwickeln."

Frau Morin, die derzeit als Landdirektorin für die Zentralregierung der Tahltan tätig ist, ist eine landesweit anerkannte Fachkraft, die im Auftrag indigener Völker Umweltprüfungen für mehrere große Rohstofferschließungsprojekte geleitet hat. Sie verfügt über umfangreiche technische Erfahrungen sowohl im Bergbau als auch in Umweltprüfungsverfahren und ist bekannt für ihre Arbeit zum Aufbau positiver Beziehungen, die die Rolle der indigenen Völker bei der Entscheidungsfindung auf indigenem Land anerkennen.

Frau Morin hat einen Bachelor of Applied Science von der University of British Columbia und ein Maschinenbau-Diplom vom British Columbia Institute of Technology. Sie wohnt derzeit in Smithers, British Columbia. Für ihre Führungsqualitäten wurde sie bereits mit dem Skookum Jim Award 2021, dem Indigenous Trailblazer Award 2018 und dem Aura Award 2018 ausgezeichnet. Frau Morin ist außerdem Vorstandsmitglied von BC Hydro und Geoscience BC.

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte im Juli 2021 eine Vormachbarkeitsstudie für Eskay Creek, die einen durchschnittlichen Gehalt von 4,57 g/t AuEq im Tagebau, einen NPV5% nach Steuern von 1,4 Mrd. C$, einen IRR von 56% und eine Amortisationszeit von 1,4 Jahren bei 1.550 US$/oz Au aufzeigt. Skeena führt derzeit sowohl Infill- als auch Explorationsbohrungen durch, um Eskay Creek zu einer vollständigen Machbarkeitsstudie im Jahr 2022 zu führen.