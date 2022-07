(PLX AI) – Kone Q2 orders EUR 2,609 million vs. estimate EUR 2,497 million.Q2 adjusted EBIT EUR 209.3 million vs. estimate EUR 305 millionQ2 sales EUR 2,555.1 million vs. estimate EUR 2,913 millionQ2 EBIT EUR 189 million vs. estimate EUR 307 …

Kone Cuts Outlook After Q2 Earnings Significantly Below Consensus

