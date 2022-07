Ebenso wichtig für den ökomischen Erfolg ist eine leichte, möglichst vollständige Goldausbeute bei der späteren Aufbereitung. Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FRA:1RF; OTCQB:SITKF) hat erstmals Erz aus den Zonen Blackjack und Eiger von seinem RC Goldprojekt im Yukon testen lassen. Dabei wurden auf Anhieb sehr gute Ergebnisse erzielt. Insbesondere wurden gezeigt, dass das Erz nicht refraktär ist. Refraktäres Erz ist von Natur aus resistent gegen die Gewinnung durch Standardverfahren wie Zyanidierung und Kohlenstoffadsorption. Stattdessen zeigt die Goldausbeute für Blackjack und Eiger eine starke und schnelle Laugungskinetik. Die Goldextraktion war größtenteils innerhalb von 4-8 Stunden abgeschlossen, mit geringfügigen Steigerungen auf 24 Stunden. Die Goldgewinnung bei der endgültigen Extraktion lag im Durchschnitt bei 85 % und erreichte bis zu 94 %. Die Testarbeiten wurden von ALS Canada Ltd. Metallurgy Services in Kamloops, British Columbia, durchgeführt.



Cor Coe, P.Geo., CEO und Direktor von Sitka Gold, erklärt: "Wir freuen uns sehr über diese ausgezeichneten metallurgischen Testergebnisse, die zeigen, dass die Goldmineralisierung dieser beiden Zonen nicht refraktär ist und eine hohe Goldausbeute bei minimalem NaCN-Verbrauch aufweist. Dies ist insofern von Bedeutung, als es das Potenzial für einen Tagebaubetrieb mit Haufenlaugung und hoher Goldausbeute bestätigt; dies ist in der Regel die wirtschaftlich effizienteste Methode zur Gewinnung von Gold aus einer Lagerstätte. Wir sind dabei, die bekannte Mineralisierung in der Blackjack-Zone rasch zu erweitern, da wir weiterhin aggressiv von unserem ersten Entdeckungsloch aus vorgehen."

Abbildung 1: McKinsey vergleicht die drei Typen von Goldgewinnung. Die kapitalsparendste Variante ist die Haufenlaugung. Die Verarbeitung von refraktärem Erz ist am teuersten.

Abbildung 2: Laut McKinsey nimmt der Anteil an refraktären Goldprojekten global zu, obwohl diese höhere operative Kosten verursachen.

Update des Bohrprogramms 2022

Das Unternehmen führt derzeit intensive Bohrungen bei RC Gold durch, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, die Goldmineralisierung seitlich und vertikal des Entdeckungsbohrlochs aus dem Jahr 2021 (Loch 21) weiter zu definieren, das 220,1 Meter mit 1,17 g/t Gold ergab, einschließlich 50,5 Meter mit 2,08 g/t Gold (siehe Pressemitteilung vom 13. Dezember 2021). Bislang wurden in diesem Jahr in der Zone Blackjack 13 Bohrlöcher auf insgesamt 3.842 Metern gebohrt. Neun Bohrlöcher der aktuellen Bohrkampagne wurden protokolliert, beprobt und zur Analyse an ALS Global Labs in Whitehorse, Yukon, versandt.

Über das RC-Goldprojekt



Das RC-Goldprojekt umfasst eine 376 Quadratkilometer große Lizenz. Es liegt strategisch auf halbem Weg zwischen der Eagle Gold Mine von Victoria Gold - Yukons neuester Goldmine, die im Sommer 2020 die kommerzielle Produktion erreichte - und der Brewery Creek Goldmine von Sabre Gold Mine. Das Goldprojekt RC hat auch eine gemeinsame Grenze mit dem Grundstück Clear Creek von Victoria Gold an seiner westlichen Grenze und mit dem Grundstück Florin Gold von Florin Resources an seiner nördlichen Grenze. RC Gold ist das größte konsolidierte Landpaket in der Region.

Das diesjährige Bohrprogramm konzentriert sich auf ein großes, 500 m mal 2000 m großes intrusionsbezogenes Goldsystem, das sich über die Zonen Blackjack, Saddle und Eiger erstreckt. Bis heute hat Sitka dort 34 Diamantbohrlöcher mit 100prozentiger Erfolgsrate gebohrt.



Fazit: Durch die Veröffentlichung erster metallurgischer Testergebnisse zerstreut Sitka Gold die Bedenken des einen oder anderen institutionellen Investors, der eventuell besorgt war, dass die guten Bohrergebnisse auf refraktäres Erz zurückzuführen sein könnten. In punkto Investierbarkeit dürfte Sitka Gold eine kleine Sprosse hochklettern. Für viele Beobachter dürfte die gute Metallurgie allerdings nicht wirklich überraschend gewesen sein, denn auch der Nachbar Victoria Gold profitiert bei seinem Abbau von einer guten Goldextraktion.

