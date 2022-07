Umfrage Mehrheit der Deutschen will keinen eigenen Beitrag zur Nachhaltigkeit von Versicherungen leisten (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Bereitschaft deutscher Verbraucherinnen und

Verbraucher, für Nachhaltigkeit höhere Versicherungsprämien oder geringere

Leistungen in Kauf zu nehmen, hat im Vergleich zur Vorjahresbefragung deutlich

abgenommen. Auch im Ländervergleich fällt Deutschland weit hinter Österreich und

die Schweiz zurück. Damit wird für Versicherungen die kundenorientierte

Ausgestaltung jenseits von nachhaltigen Anlageprodukten zu einer

Herausforderung. Das zeigt das neue Stimmungsbarometer der Unternehmensberatung

BearingPoint für Deutschland, Österreich und die Schweiz.



Das Thema Nachhaltigkeit ist bei Versicherungskunden im zurückliegenden Jahr

nochmals stärker in das Bewusstsein getreten. Inzwischen geben mehr als neun von

zehn Verbraucherinnen und Verbrauchern an, den Begriff zu kennen und eine

überwiegende Mehrheit hat zu Inhalt und der Zielsetzung auch konkrete

Vorstellungen. Insbesondere aus Sicht der deutschen Kunden darf Nachhaltigkeit

im Kontext von Versicherungsschutz aber nichts kosten, wie die neue

YouGov-Umfrage im Auftrag der Management- und Technologieberatung BearingPoint

für die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz zeigt.