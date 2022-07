WARBURG RESEARCH stuft Adidas auf 'Hold'

Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Jörg Frey

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 195

Kursziel alt: 250

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 195,00 € , was eine Steigerung von +22,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Adidas von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 250 auf 195 Euro gesenkt. Die Aussichten für den Sportartikelkonzern würden getrübt von vielen aufziehenden Wolken, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem schwachen zweiten Quartal. Ein Auffüllen der Lagerbestände durch die Händler sei wohl zu kurz, um der Aktie zu helfen, während sich bereits die nächste Krise abzeichne. Bisher sei eine Erholung des China-Geschäfts die große Hoffnung für 2023 gewesen, diese dürfte aber weniger dynamisch werden als zunächst erhofft./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.