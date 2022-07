Die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) konnte sich in den vergangenen Tagen wieder deutlich vom 12-Monatstief vom 5.7.22 bei 88,91 Euro nach oben hin absetzen. Mittlerweile konnte der Aktienkurs wegen positiver Unternehmensnachrichten wieder die 100-Euro-Marke überwinden.

In der Erwartung solider Zahlen für das zweite Quartal bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 155 Euro (Barclays Capital) ihre Kaufempfehlungen für die Airbus-Aktie. Kann die Airbus-Aktien in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 110 Euro zulegen, wo sie zuletzt am 13.6.22 notierte, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.