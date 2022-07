Die gestern veröffentlichten Daten zur Inflation in den USA waren noch höher als befürchtet - nun gehen die Märkte davon aus, dass die US-Notenbank Fed Ende des Monats bei der nächsten Sitzung die Zins-Bombe auspacken wird: eine Anhebung um 100 Basispunkte (1%). Gleichzeitig aber gehen die Märkte auch davon aus, dass die Fed die Zinsen in eine Rezession hinein anhebt bzw. mit den Zins-Anhebungen eine Rezession auslöst - wodurch sie schon im ersten Quartal 2023 gezwungen sei, die Zinsen wieder zu senken. In Sachen Inflation heute wichtig die US-Erzeugerpreise - dazu beginnt mit JP Morgan und Morgan Stanley heute die US-Berichtssaison: die Banken sind ein Gradmesser dafür, was auf uns zukommt. In Deutschland spitzt sich unterdessen die Gas-Krise zu, die Inflation wird hierzulande längeer ein Prolem sein als in den USA..

1. US-Inflation außer Kontrolle – nächster Zinsschritt 1 Prozent?

2. Shanghai: Nächster Lockdown voraus? Anzeichen mehren sich

