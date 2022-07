KnowBe4-Benchmark Report 2022 Einer von drei ungeschulten Mitarbeitern klickt auf einen Phishing-Link

Berlin, Deutschland (ots) - KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform

für Security Awareness Training und simuliertes Phishing, hat den "Phishing by

Industry Benchmark Report 2022" veröffentlicht. Der zugrunde gelegte

Phish-ProneTM Percentage (PPP) misst eine Organisation daran, wie viele ihrer

Mitarbeiter wahrscheinlich auf Phishing oder einen Social Engineering-Betrug

hereinfallen.



Angesichts von Ransomware-Zahlungen in Höhe von durchschnittlich 580.000

US-Dollar im Jahr 2021 und BEC-Verlusten (Business E-Mail Compromise) in Höhe

von 1,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 kann ein Cyberangriff verheerende

Folgen für ein Unternehmen haben. Die für den Bericht durchgeführten Basistests

haben jedoch ergeben, dass ohne Security Awareness-Schulung in allen Branchen

weltweit 32,4 Prozent der Mitarbeiter wahrscheinlich auf einen verdächtigen Link

klicken oder einer betrügerischen Aufforderung nachkommen würden. In einigen

großen Branchen, wie Beratung, Energie- und Versorgungsunternehmen sowie

Gesundheitswesen und Pharmazeutik, liegt der Prozentsatz bei über 50 Prozent.