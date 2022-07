Ende Januar 2022 rund 178 000 untergebrachte wohnungslose Personen in Deutschland / Erstmals bundesweite Statistik untergebrachter wohnungsloser Personen veröffentlicht

WIESBADEN (ots) -



- 41 % der untergebrachten wohnungslosen Personen waren alleinstehend

- Deutlich mehr wohnungslose Männer als Frauen untergebracht

- Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Berlin meldeten die meisten

untergebrachten wohnungslosen Personen



Zum Stichtag 31. Januar 2022 waren in Deutschland rund 178 000 Personen wegen

Wohnungslosigkeit untergebracht, beispielsweise in vorübergehenden

Übernachtungsmöglichkeiten oder in Not- und Gemeinschaftsunterkünften. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) nach den Ergebnissen der erstmals

durchgeführten Statistik aus den Meldungen von Kommunen und Einrichtungen

mitteilt, waren knapp 74 000 untergebrachte wohnungslose Personen alleinstehend

(41 %). Knapp 59 000 Personen (33 %) waren innerhalb eines gemeinsamen Haushalts

als Familie beziehungsweise als Paar mit Kindern untergebracht. Rund 23 000

Personen (13 %, einschließlich der Kinder) lebten während der Unterbringung in

einem Alleinerziehenden-Haushalt. Rund 4 500 Personen (3 %) waren als Paare ohne

Kinder untergebracht. Für die übrigen rund 18 000 Personen (10 %) wurde der

Haushaltstyp "sonstiger Mehrpersonenhaushalt" angegeben oder ihr Haushaltstyp

war unbekannt.