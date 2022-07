Zahl der Ehescheidungen 2021 um 0,7 % gesunken

WIESBADEN (ots) - Im Jahr 2021 wurden in Deutschland durch richterlichen

Beschluss rund 142 800 Ehen geschieden. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt, ist die Zahl der Scheidungen gegenüber 2020 um knapp

1 100 oder 0,7 % gesunken. Bereits im Vorjahr war sie um 3,5 % zurückgegangen.

Seit 2012 ist die Zahl der Scheidungen jährlich gesunken, mit Ausnahme eines

leichten Anstiegs im Jahr 2019. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Zahl

der Scheidungen sind somit in diesem Verlauf nicht erkennbar. Da einer Scheidung

in der Regel eine Trennungszeit von mindestens einem Jahr vorausgeht, können

sich solche Effekte auch erst langfristig zeigen.



Etwas mehr als die Hälfte (51,5 %) der 2021 geschiedenen Ehepaare hatte

minderjährige Kinder. Von diesen hatten wiederum 49,5 % ein Kind, 39,5 % zwei

und 11,0 % drei oder mehr Kinder. Insgesamt waren im Jahr 2021 etwa 121 800

Minderjährige von der Scheidung ihrer Eltern betroffen.