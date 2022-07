DIE GROSSE RESIGNATION Amrop entwickelt eine solide Strategie zur Mitgliederbindung

Brüssel (ots/PRNewswire) - Signifikante Veränderungen bei den jüngsten

Beschäftigungsquoten haben die Arbeitgeber dazu gezwungen, ihre Herangehensweise

an die Mitarbeiterbindung und die Faktoren, die die Langlebigkeit und Stärke

einer Belegschaft beeinflussen, neu zu bewerten. Die große Resignation, bei der

Millionen von Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben ihren

Arbeitsplatz verlassen, hat in fast allen Branchen zu Umwälzungen geführt, die

große Lücken in den Bereichen Talent und Produktion hinterlassen und

gleichzeitig Auswirkungen auf die Budgets und die Unternehmensmoral haben.



"Wir bei Amrop haben in unseren Partnerländern signifikante Trends festgestellt

- die Auswirkungen dessen, was das U.S. Bureau of Labor Statistics berichtet:

47,8 Millionen Amerikaner haben im vergangenen Jahr ihre Arbeit aufgegeben.

Unsere Position als globales Beratungsunternehmen für Führungskräfte und

Executive Search erlaubt es uns, diese Herausforderungen in anderen Ländern zu

analysieren und zu antizipieren und unser weltweites Netzwerk mit Strategien zur

Bewältigung des großen Rücktritts zu unterstützen", sagt Annika Farin, Amrop

Partnership Chair und Managing Partner des deutschen Büros.