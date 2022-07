Grünenthal erwirbt Testosteronpräparat NebidoTM von Bayer

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Aachen (ots) -- Grünenthal erwirbt Bayers Testosteronpräparat NebidoTM für bis zu EUR 500Mio., das Produkt wird 2023 etwa EUR 100 Mio. zum EBITDA von Grünenthalbeitragen.- NebidoTM ist der Goldstandard für die Behandlung von Hypogonadismus inZusammenhang mit Testosteronmangel bei Männern und in über 80 Märkten weltweiterhältlich.- Grünenthal hat in den letzten Jahren über EUR 2 Mrd. in erfolgreicheFirmenübernahmen und Akquisitionen investiert und damit seine Profitabilitätdeutlich gestärkt.Grünenthal, ein globales, forschendes Pharmaunternehmen in Privatbesitz, gabheute eine Vereinbarung mit der Bayer AG über den Erwerb des Präparates NebidoTMund der zugehörigen Marken zur Behandlung von Hypogonadismus bei Männernbekannt. Der Kaufpreis beträgt bis zu 500 Millionen Euro. NebidoTM ist dieeinzige zugelassene Injektionsbehandlung für Testosteronmangel mitLangzeitwirkung. Das Produkt ist in mehr als 80 Ländern zugelassen und wird dorterfolgreich vermarktet. NebidoTM steht in der EU bis März 2024 unterPatentschutz, in den USA bis Mai 2027. Es wird erwartet, dass die Marke im Jahr2023 rund 100 Millionen Euro zum EBITDA von Grünenthal beitragen wird. DieÜbernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich derausstehenden Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden. DerAbschluss der Übernahme wird bis Ende 2022 erwartet."Einer von sechs Männern über 50 leidet an symptomatischem Testosteronmangel.[1] Zu wenige dieser Patienten erhalten eine angemessene Behandlung. [2] Wirsetzen uns dafür ein, noch mehr Patienten den Zugang zu einer Therapie zuermöglichen", sagt Gabriel Baertschi, CEO Grünenthal. "Die erfolgreicheÜbernahme mehrerer etablierter Marken hat Grünenthal deutlich profitablergemacht und ermöglicht es uns, in Forschung und Entwicklung zu investieren, umdie nächste Generation von Schmerztherapien zu entwickeln."NebidoTM ist die führende Marke zur Behandlung von Hypogonadismus bei Männern.Das Produkt wird zur Behandlung von klinischen Symptomen eingesetzt. Dazugehören die Rückbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale, Asthenie,verminderte Libido oder erektile Dysfunktion aufgrund eines niedrigenTestosteronspiegels (Testosteronmangel). Das Produkt wird alle 10 bis 14 Wochenvon einem Arzt verabreicht. NebidoTM weist ein solides Sicherheits- undWirksamkeitsprofil auf, das durch solide Langzeitdaten gestützt wird.Der Erwerb von NebidoTM ist Teil einer Reihe von Akquisitionen durch Grünenthal,darunter die europäischen Rechte an CrestorTM und NexiumTM, die weltweitenRechte an VimovoTM (ohne USA und Japan), die weltweiten Rechte an QutenzaTM und