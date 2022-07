Weichenstellung für nachhaltiges Wachstum: CUSTOMCELLS erweitert Standort in Itzehoe (FOTO)

Itzehoe (ots) - Flexibles Arbeiten, strategisches Wachstum: CUSTOMCELLS, eines der führenden Unternehmen in der Entwicklung und Serienfertigung modernster Lithium-Ionen-Batteriezellen, erweitert seinen Standort in Itzehoe. Durch einen modernen, nachhaltigen Bürokomplex in innovativer Holzbauweise schafft das Unternehmen ein neues Arbeitsumfeld für eine wachsende Zahl von Beschäftigten - und bekennt sich zudem langfristig zur Stadt Itzehoe und der Energieküste Schleswig-Holstein.



Im Beisein von Ralph Busch, Erster Stadtrat und stellvertretender Bürgermeister der Stadt Itzehoe, hat Leopold König, Co-Gründer und Geschäftsführer von CUSTOMCELLS, heute den Kaufvertrag für ein neues Grundstück in der Fraunhofer Straße in Itzehoe unterzeichnet. Das erworbene Grundstück umfasst eine Fläche von 10.251 m², also rund einen Hektar. Der Vertrag beinhaltet die Option für eine Erweiterung um zusätzliche 5.749 m² innerhalb der kommenden fünf Jahre. Über den Kaufpreis haben die Gemeinde und CUSTOMCELLS Stillschweigen vereinbart.