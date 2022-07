Souveräne Cloud Unternehmen und Behörden wollen mehr Datenhoheit, Vertrauen und Kooperation (FOTO)

Berlin (ots) -



- 43 Prozent der Organisationen fokussieren sich bei Cloud-Souveränität vor

allem auf den Ort der Datenspeicherung



Souveräne Cloud-Plattformen werden zunehmend wichtig für Unternehmen und

Behörden, die nach sicheren, innovativen und skalierbaren Lösungen für das

Management ihrer Daten suchen. Die größten Treiber für Cloud-Souveränität sind

gesetzliche Regulierungen sowie der Wunsch von Organisationen nach mehr

Kontrolle über ihre Daten. Das zeigt die neue Studie des Capgemini Research

Institute " The journey to cloud sovereignty: Assessing cloud potential to drive

transformation and build trust

(https://www.capgemini.com/de-de/studie-souveraene-cloud/) ". Zudem erwarten

Organisationen, dass souveräne Cloud-Lösungen Vertrauen und Zusammenarbeit

fördern sowie den Wechsel hin zu einem Datenökosystem beschleunigen.