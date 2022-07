GOLDMAN SACHS stuft RIO TINTO auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Geydar Mamedov

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56,8

Kursziel alt: 73

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 7300 auf 5680 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Geydar Mamedov rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit starken Halbjahresergebnissen im Minensektor - trotz Produktionsproblemen und Gegenwind bei den Kosten. Er rechnet allerdings mit Anpassungen bei den Zielsetzungen der Konzerne, auf denen wegen erhöhter Risiken der Fokus liegen dürfte. Er kürzte seine Kursziele durch die Bank weg deutlich und verwies dabei auf Erfahrung vorheriger Zinserhöhungszyklen und deren Auswirkungen auf die Branche./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / 02:48 / MSKErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.